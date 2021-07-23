Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких.

В следственном изоляторе исправительной колонии Житомира умер заключенный.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Отмечается, 18 июля фельдшером городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины" в области констатирована смерть заключенного с предварительным диагнозом – острая сердечная недостаточность.

В прокуратуре подчеркнули, что по результатам проверки факта смерти заключенного, согласно заключению судебно-медицинского эксперта от 19 июля, причиной смерти стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких, шок.

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В ведомстве добавили, что, исходя из выявленных проверкой обстоятельств, Житомирской окружной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение").

Кроме этого, окружной прокуратурой начато еще два уголовных производства, а именно, по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками городской медчасти филиала госучреждения "Центр охраны здоровья ГУИС Украины" в области и по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Житомирского учреждения исполнения наказаний своих служебных обязанностей по обеспечению надлежащей охраны и надзора за заключенными (соответственно, ч. 1 ст. 140 и ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Сейчас материалы производств объединили в одно и направили во Второй следственный отдел (с дислокацией в Житомире) Территориального управления ГБР, расположенного в Хмельницком, для проведения досудебного расследования.

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Автор: Светлана Макринская