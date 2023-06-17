Сейчас сохраняется ракетная опасность для Черниговской и Полтавской областей.

В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации за сегодня.

"В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - сказано в сообщении.

В то же время недавно в Telegram Воздушные силы Украины сообщили, что существует ракетная опасность для Черниговской и Полтавской областей и там возможна работа ПВО.

Выяснилась история бойца ВСУ, который спасся из ада Песков

Напомним, что сегодня Минздрав Украины раскрыл историю украинского бойца Сергея, который с началом полномасштабного вторжения оставил гражданскую профессию горного инженера и вступил в ряды ВСУ.

34-мужчина вместе с собратьями провел тяжелое боевое столкновение с россиянами у Песков (Донецкая область) и потерял нижнюю конечность. Сейчас мужчина находится на реабилитации в Ровенской области после протезирования.

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Сергей вел успешную боевую жизнь с 24 февраля, пока вместе с собратьями не вступил в сверхсложное боевое столкновение с россиянами.