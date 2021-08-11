В столице засняли учения бойцов Сил Специальных операций нашей армии, выяснили журналисты.

В Киеве на Трухановом острове засняли на видео мужчин в военной форме, которые с оружием заходили в Днепр.

Мужчины в форме находились недалеко от пешеходного моста, свидетельствует видео, опубликованное на странице ХК | Киев в Instagram.

На странице отмечается, что пугаться мужчин в форме не стоит, поскольку на видео запечатлены учения.

В сети появилась информация, что в учениях принимали участие бойцы Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины.

Читайте такжеНад Киевом пронеслись истребители, транспортники и вертолеты (видео)Интернет-пользователи по-разному прокомментировали видеоролик.

"Уже испугался, могли раньше написать?" – поделился мнением vadymkaa.

"Клоунада, а не учения", – считает mr_infiniti23.

"Тренируйтесь, поскольку Путин (президент РФ Владимир Путин – Ред.) нападет", – написал artemkanotbad.

"Жарко пацанам, купаются!", – пошутил grisha__2000.

Напомним, 9 августа в Киеве стартовали командно-штабные учения. У учения привлекли Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию с бронетехникой и кинологическими расчетами. Учения в Киеве продлятся до 13 августа.

Автор: Екатерина Присяжнюк