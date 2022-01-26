Прокуроры обжалуют решение суда.

В Черниговской области суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест депутату Бахмацкого горсовета Виктору Мищуку, который насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.

Как сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, решением Новозаводского районного суда Чернигова от 25 января депутат Бахмацкого городского совета, подозреваемый в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), освобожден из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

"Это была жалоба стороны защиты следственному судье. Ходатайство рассматривалось в суде по месту расследования дела. Прокуроры обжалуют решение суда в апелляционном порядке", - прокомментировал УНИАН спикер областной прокуратуры Валерий Литовченко.

Авария с участием депутата в Черниговской области: что известно

Вечером 18 декабря 2021 года в городе Бахмач Черниговской области депутат горсовета Виктор Мищук, находясь за рулем автомобиля, сбил велосипедиста. После этого водитель пытался покинуть место ДТП, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. Полиция в тот же день задержала водителя. Он отказался от проведения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Однако полиция принудительно отобрала у задержанного образцы крови и мочи для проведения экспертизы.

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Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УКУ). Подозреваемый жаловался на ухудшение состояния здоровья и был госпитализирован в больницу г. Нежина.

20 декабря Бахмацкий районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Апелляционный суд меру пресечения оставил без изменений.