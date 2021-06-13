Лесь Герасимчук умер вчера вечером.

12 июня вечером умер известный писатель, переводчик и культуролог Лесь Герасимчук.

Об этом сообщил председатель НСПУ Михаил Сидоржевский со ссылкой на жену умершего, информирует litgazeta.com.ua.

Как сообщается, Лесь Герасимчук переводил с английского, в частности, произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена.

Герасимчук был первым главным редактором еженедельника "Президентский вестник". Осуществил ряд переводов из греческой Библии и издал предания Священного Писания для различных категорий населения.

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Автор: Екатерина Лиманская