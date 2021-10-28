Адвокат Евгений Грушовец также утверждает, что в грузинском аэропорту исчез его багаж, в котором были юридические документы.

Украинский адвокат Евгений Грушовец, защищающий бывшего президента Грузии, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, сообщил подробности ситуации с его недопуском в Грузию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Грушовец сообщил на пресс-конференции в Киеве.

По словам адвоката, о своем визите в Грузию с целью защищать Саакашвили он проинформировал украинский МИД и посольство Украины. Учреждения, в свою очередь, обратились в Министерство юстиции Грузии и в адвокатское объединение этой страны с просьбой допустить Грушовца к защите гражданина Украины Саакашвили.

Также Грушовец сообщил, что в киевском аэропорту ему пришлось часть ручной клади сдать в багаж, поскольку она превышала нормы по весу. Таким образом в багаже оказалась часть юридических документов.

Читайте такжеК Саакашвили в Грузии приходил украинский врач, но не смог провести осмотрПо словам адвоката, в аэропорту Тбилиси пограничники сначала якобы усомнились в достоверности его справки о результатах ПЦР-теста, но впоследствии ее вернули и начали расспрашивать о цели визита и с кем он будет встречаться в Грузии.

Грушовец сообщил, что намерен встретиться с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которая в то время находилась в Грузии, и со своими грузинскими коллегами. Также он сообщил пограничникам, что осуществляет защиту Саакашвили и именно поэтому прилетел в Грузию.

После этого ему отказали в пересечении границы и предоставили документ с перечнем 14 оснований для недопуска иностранцев на территорию Грузии. Грушовец утверждает, что из этого документа он так и не понял, почему его не пустили в страну. Было указано общее основание:"другие случаи, предусмотренные грузинским законодательством".

Кроме того, Грушовец сообщил о еще одной странной ситуации, которая возникла в аэропорту Тбилиси. Сначала его посадили в самолет, который должен был лететь в Киев, но впоследствии всех пассажиров вывели из самолета, сообщив, что один из пассажиров отказался от полета, и поэтому нужно еще раз проверить воздушное судно на предмет безопасности. Позже всех пассажиров вернули на места и самолет улетел в Киев.

В аэропорту "Киев" имени Сикорского выяснилось, что исчез багаж Грушовца – его не оказалось на багажной ленте. Адвокат отметил, что сообщил об этом администрации аэропорта и авиакомпании.

Читайте такжеДмитрию Гордону запретили въезд в ГрузиюВ то же время Грушовец добавил, что, по его информации, багаж до сих пор находится в Грузии.

Он назвал эту ситуацию довольно странной и нетипичной для Грузии и отметил, что будет обжаловать решение о недопуске в страну как в административном, так и в судебном порядке, а если не добьется успеха, то и в Европейском суде по правам человека, поскольку видит в этом нарушение своего права клиента на защиту в суде.

Справка УНИАН. Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

27 октября в Грузию не пропустили украинского адвоката Саакашвили и журналиста Дмитрия Гордона.

Автор: Дмитрий Хилюк