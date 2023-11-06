"Украинская команда" передала ДУК "Правый сектор" очередной разведывательный беспилотник, а также индивидуальные наборы для обогрева бойцов, на которые продолжает собирать средства. Об этом сообщил в Facebook руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Как сказал на днях Валерий Залужный, для перемен в войне Украине нужно много дронов. "Украинская команда" уже передала на передовую около 300 беспилотников. Очередной разведывательный дрон Mavic 3T передали бойцам 67-й Отдельной механизированной бригады ДУК "Правый сектор". Этот дрон оснащен камерой и тепловизором. Поэтому наши ребята могут работать, пока орки спят", - заявил Артур Палатный.

Также волонтеры обеспечили бойцов 67-й ОМБр наборами для обогрева. В общей сложности этой зимой планируется обогреть такими хотпаками 50 тысяч бойцов, сообщил руководитель "Украинской команды".

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Сбор продолжается.

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