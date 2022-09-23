Украинские герои после полученных травм, пыток и голода находятся в тяжелом физическом состоянии и им нужна немедленная реабилитация.

В течение вечера 22 сентября украинцы собрали нужные 10 млн грн на реабилитацию освобожденных из российского плена бойцов полка "Азов".

О начале сбора патронатная служба "Ангелы Азова" объявила в половине шестого вечера.

"Наши герои после полученных травм, пыток и голода в тяжелом физическом состоянии! Сейчас главное дать им должное попечение и лечение. Мы вместе с вами это сделаем! Наша цель собрать 10 млн для наших бойцов", - говорилось в сообщении.

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В патронатной службе отметили, что важно обеспечить освобожденных защитников всем необходимым, поскольку у них "нет даже одежды и обуви".

Уже через несколько часов в банке для сбора украинцы задонатили сумму более 10 млн грн.

Все реквизиты для пожертвований можно узнать тут.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Украина обменяла 215 наших защитников, среди которых 124 офицера, на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания. А 5 командиров "Азова" - на 55 российских пленных.

Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

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