По данным России, на ее территории находятся почти три миллиона украинцев.

В случае тенденции к продолжению сокращения населения, которое уже фиксируют демографы, Украина может потерять свое влияние в Европе и столкнуться с изменениями этнического состава нации.

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Александр Гладун в эфире телемарафона, комментируя данные о том, что сейчас в Украине проживает от 28 до 34 миллионов человек.

"Украина с 90-х годов теряла свою численность. Если это будет продолжаться, мы будем терять свой вес в Европе как государство", - пояснил эксперт.

Кроме того, Украина как крупнейшая страна Европы должна заполнять свои территории украинцами, потому что в противном случае ее заполнят другие национальности.

"Если мы будем сокращаться, то эти территории будут заполнять другие люди, и мы ничего не сможем с этим сделать... будет изменение этнического, социального состава", - пояснил Гладун.

Он отметил, что такое большое расхождение относительно количества населения в Украине - от 28 до 34 миллионов - связано с отсутствием точных данных.

"Никто не знает, сколько нас сейчас... и такое большое расхождение потому, что у нас нет реальных чисел рожденных, умерших, а также нет данных о миграции", - сказал Гладун.

Он отметил, что данные украинских пограничников вдвое меньше, чем данные ООН по украинцам, которые имеют временную защиту в Европе. Также большой вопрос о количестве украинцев, которые находятся на территории России.

"Речь идет о 2,9 миллиона человек. Как по мне, это очень много... Мы не знаем, кого россияне включают в это число, поэтому идут большие расхождения в оценках", - указал он.

Замдиректора по научной работе Института отметил, что в Украине около пяти миллионов внутренних переселенцев, которые с востока переместились в центральную и западную часть.

Из-за войны украинцы массово выезжают с территории государства

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты прогнозировали, что при худшем сценарии, в случае затягивания войны, из Украины могут выехать до 7 млн украинцев.

Как отмечал экономист Алексей Кущ, выезд восьми миллионов украинцев за границу для экономики равносилен убыткам в 40 млрд долларов.

По данным украинских экспертов, по итогам года количество граждан Украины за рубежом увеличилась почти на 2 миллиона человек.

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