Участники сегодняшнего митинга в поддержку обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко анонсировали продолжение акции 20 марта возле Офиса президента.
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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня возле Лукьяновского СИЗО, где содержится Антоненко, они зажгли файеры. Также сообщили о планах продолжить свой протест в 19-00 20 марта под Офисом президента в поддержку Антоненко, а также активиста Сергея Стерненко, у которого в этот день будет день рождения.
После чего акция у СИЗО в поддержку Антоненко завершилась.
Суд над подозреваемыми в убийстве Шеремета:
- Антоненко - единственный из трех обвиняемых по делу об убийстве Шеремета, которого содержат в СИЗО уже более года, – с 14 декабря 2019 года.
- 10 февраля 2021 года суд оставил Антоненко под стражей.
- Кроме Антоненко, в деле фигурируют детский кардиохирург Юлия Кузьменко (псевдоним «Лиса») и военная медсестра Яна Дугарь.
- Дело против Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.
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