Британский юрист Джеффри Найс уверен, что Спецтрибунал можно создать быстро.

Представители Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел Украины обсудили с главным прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича создание Специального трибунала для высшего руководства России.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что в Офисе президента состоялась встреча заместителя руководителя ОП Андрея Смирнова и посла по особым поручениям МИД Антона Кориневича с британским юристом Джеффри Найсом, который был главным прокурором по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии.

Участники встречи обсудили создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который "будет судить высшее политическое и военное руководство РФ".

"Я считаю это абсолютно логичной инициативой и полностью разделяю необходимость создания международного трибунала для расследования преступления агрессии политического руководства России. Уверен, что его можно создать быстро. И хочу пожелать Украине идти к созданию суда энергично, несмотря на какие-то скептические оценки. Кейс Милошевича говорит, что даже самый высокий чиновник рано или поздно будет наказан за свои преступления. Это в полной мере касается и Владимира Путина", - заявил Найс.

Смирнов подчеркнул, что создание специального трибунала и наказание всех членов Совета Безопасности России является ключевым для будущей системы международного права.

Напоминается, что Украина выступила с инициативой создания Специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности членов Совета безопасности России за совершение преступления агрессии против Украинского государства. Ранее создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский парламент, Парламентская ассамблея НАТО и Парламентская ассамблея ОБСЕ.

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что ни один ракетный удар РФ по украинским городам не останется без ответа.

Вас также могут заинтересовать новости: