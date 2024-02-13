Это акцентированные и таргетированные атаки станций, подчеркнул Дмитрий Сахарук.

В течение этой зимы оккупанты уже 40 раз атаковали тепловые электростанции ДТЭК. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

"Было уже 40 атак. Страдают прежде всего крупные объекты - это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской. Это акцентированные и таргетированные атаки наших станций, чтобы они не могли выдавать электроэнергию в сеть", - сказал он.

Сахарук рассказал, что в течение последних двух недель оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Последняя атака была сегодня ночью.

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"Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, что очень важно для работы станции. ТЭС сейчас не работает, идет анализ повреждений", - пояснил он.

Сахарук подчеркнул, что в результате атаки было повреждено важное и ценное оборудование, которого сейчас нет для быстрой замены, поэтому сроки восстановления могут быть значительными.

В то же время пока нет отключений света в Днепре и Днепропетровской области. Однако Сахарук пояснил, что схема электроснабжения ненадежна, потому что в области отсутствует важный источник электроэнергии, но энергетики работают над тем, чтобы не было отключений потребителей.

"Сейчас мы стараемся вместе с "Укрэнерго" максимально обеспечить перераспределение электроэнергии между всеми потребителями без каких-либо отключений", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, враг продолжает систематические атаки по энергетике. На днях он ударил по энергетической инфраструктуре Днепропетровщины, в результате чего в Павлоградском районе области были отключения потребителей.

Также из-за атаки были обесточены шахты и под землей осталась тысяча шахтеров.