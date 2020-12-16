Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV обнародовал результаты самой масштабной битвы блогеров за всю историю украинского Instagram — в ней приняли участие более 30 лидеров мнений и 15 миллионов их подписчиков. Битва шла целый месяц, а ее цель заключалась в поддержке украинского кино.

SWEET.TV поставил себе задачу — привлечь внимание как можно большего количества украинцев к украинскому кино и поддержке его развития. Еще одна важная миссия — познакомить людей с проектом «Hollywood українською» — онлайн-кинотеатр за собственные средства создает эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку голливудской классики, которая ранее не имела качественного украинского звучания.

Для реализации этих задач SWEET.TV объединил 30 самых популярных украинских блогеров и 15 млн их подписчиков.

«Мы очень рады, что так много известных блогеров захотели вместе с нами поддержать украинский кинематограф, сделать его сильнее и помочь снимать новое, качественное, а главное — наше, национальное кино. Оказывается, что проблема актуальна и интересна не только для нас, но и для многих известных людей и лидеров мнений. Когда мы рассказывали про нашу идею, они стали наперебой предлагать, как можно популяризировать проект. В спорах, предложения, обсуждениях, именно так и появилась «Битва блогеров» SWEET.TV», — сказал директор онлайн-кинотеатр Александр Резунов.

Именно поддержка украинского кино двигала вперед и мотивировала блогеров участвовать в проектах, ведь с каждого платного подключения к SWEET.TV — 10 гривен перечисляется в Фонд развития украинского кино и телевидения (ФРУКТ), который создала компания.

SWEET.TV привлекали внимание к проекту не только правильной миссией, но и ценными подарками. Главный приз, который был разыгран среди тех подписчиков блогеров, которые подключились к SWEET.TV — новый автомобиль MINI Cooper S — выиграла Алена Резник из Белой Церкви. Но это был не единственный приз от SWEET.TV. Своих владельцев нашли 150 Android-приставок и новый smart-телевизор Samsung 4K.

А вот среди блоггеров победу одержала команда Люды из Голливуда. Она привлекла наибольшее количество людей в проекту, как капитан. Вместе с Людой к чемпионству шли Ирина Пернаровская, Натали Мичковская, Настя Елисеева, Игорь Коваль и Кирилл Скачков. Лидером в команде стала Ирина Пернаровская.

«Если мы не будем помогать развитию украинского кино, к сожалению, оно может вообще сойти на нет. Нужно поддерживать, и я только за. Я смотрю кино и на украинском, и на других языках. Но мой маленький ребенок смотрит мультики исключительно на украинском. Поэтому SWEET.TV в нашей семье был, есть и будет. Я пошла на «Битву блогеров» потому что поддерживаю украинское. Плюс я люблю играть и выигрывать. Тем более, проект называется «Hollywood в Україні», а я — Люда из Голливуда. Это был знак!» — говорит блогер Люда из Голливуда.

Подробнее о "Битве блогеров", поддержке украинского кино и проекте "Hollywood на украинском" вы можете узнать на официальном сайте SWEET.TV.

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Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.

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Автор: УНИАН