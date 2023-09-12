В Государственной пограничной службе Украины похвастались, как собака выполняет различные задачи.

Кинологи Государственной пограничной службы Украины показали обучение проворного щенка.

Животное готовят к тому, что в будущем оно будет защищать украинскую границу от контрабандистов. В ГПСУ показали видео, на котором заснято, как с животным учатся на разных снарядах. Собака очень проворно выполняет задание.

Кажется, у пса Патрона может появиться конкурент по популярности. Стоит отметить, что Патрон - собака-вынюхиватель взрывчатки, он является талисманом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пес стал популярным во время полномасштабной войны с РФ.

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В конце августа прошлого года стало известно, что в честь пса Патрона "Укрпочта" выпустила благотворительную марку. В начале 2023-го сообщалось, что животное стало героем мультсериала.

Кроме того, украинский поп-певец Артем Пивоваров сделал новую версию своего хита "Дежавю" - он перепел песню вместе с Патроном.

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