Артист представил обновленную версию композиции "Дежавю".

Украинский поп-певец Артем Пивоваров презентовал обновленную версию песни "Дежавю". Ее он исполнил вместе с… псом Патроном. Такая "коллаборация" с собакой-сапером - это не просто попытка поддержать тренд, а призыв помочь собрать деньги на спасение животных, пострадавших из-за активных боевых действий. Сбором занимается фонд UAnimals.

"В сложные времена каждый нуждается в поддержке, а особенно - те, кто не может позаботиться о себе сам. Во время войны многие животные остались без дома и хозяина, и забота о них - наша общая задача. Ведь в единстве наша сила! Ради доброго дела мы с псом Патроном сделали фит", - прокомментировал данную акцию сам Артем Пивоваров.

В ролике видно, как пес-сапер Патрон "подпевает" Пивоварову.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Круто придумал! Откуда черпаешь идеи? Ты наш герой! Как креативно"

"Я умилена! Обожаю животных! Обожаю людей, которые любят животных"

"Артем, вы талантище и настоящая душа украинского народа. Сияйте и дальше"

"Животные - это часть нашей жизни, без сомнений. Мегакрутой месседж. Приобщаюсь и призываю всех присоединяться к донатам"

Кто такой пес Патрон

Служебная собака породы джек-рассел-терьер, которая "работает" на подразделение ГСЧС, занимающееся разминированием территорий.

Напомним, Артем Пивоваров поделился трогательным видео со своего концерта в Черкассах - во время мероприятия артист помог военнослужащему сделать предложение.

Вас также могут заинтересовать новости: