Тем временем в столице свадьбу отгуляла пара волонтеров.

В Днепре раненый военный женился прямо в госпитале.

Как говорится в сюжете ТСН, украинского воина Александра доставили в больницу с передовой. Как только он пришел в себя, осознал: ждать больше не хочет. Его любимая Виктория приехала в Днепр, чтобы его навестить. Сама она из Северодонецка и едва спаслась из-под обстрелов. Александр сделал предложение, а женщина сразу согласилась.

Познакомились влюбленные в прошлом году летом на Западной Украине – что поженятся в Днепре, да еще и при таких условиях, даже не представляли. Однако уверены: шумное гуляние с платьем и свадебным путешествием еще будет сразу после победы.

А вот в столице пара волонтеров решила не переносить свадьбу, которую запланировали еще до вторжения российских оккупантов – жениться влюбленные хотели именно в этот день. Организовать свадьбу помогали знакомые, платье невесте и обручальные кольца достать удалось, а вот костюм жениха нашли у его друга и просто перешили.

Большинство из тех, кто пришли поздравить молодоженов – это военные и волонтеры, вместе с которыми новоиспеченные супруги Иванна и Владимир помогают нашим военным, полицейским и гражданским.

Влюбленные говорят, что больше всего хотят, чтобы российских оккупантов как можно быстрее выбили вон из Украины и чтобы можно было устроить еще более громкое гуляние.

Всего за время войны брак в Украине заключили почти 15,5 тысяч пар.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как военные, полицейские и гражданские могут зарегистрировать брак во время войны.