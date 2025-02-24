Он подчеркнул, что Беларусь для этого для России и существует.

Стратегическая цель Российской Федерации неизменна - поглотить Украину, потому что без нас империя не может состояться.

Об этом, как отмечают "Новости.Live", сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, в РФ есть Беларусь, но ей не хватает Украины, а без этого существование российской империи невозможно.

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"Поэтому Российская Федерация будет пытаться сделать все для того, чтобы военными, политическими, неполитическими, внутренне социальными методами достичь поглощения Украины. Ей нужна и территория, и население, и заводы", - подчеркнул Буданов. При этом добавил, что без участия Украины империя не может состояться, поэтому стратегическая цель России неизменна.

Цели России, связанные с Украиной

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов считает, что причиной развязанной РФ войны против Украины были не Майданы 2004 и 2014 годов, а попытки России политического поглощения и оккупации Украины. Украинцы активно выступали против этого и столкнулись с особой жестокостью со стороны тогдашней власти.

Он отметил, что Украина хотела европейской интеграции, а не поглощения Украины Россией.

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