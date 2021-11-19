Печерский районный суд города Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство для ветерана полка "Азов" Дмитрия Кухарчука.

Он находился под стражей 81 день, сообщили в Нацкорпусе.

Сторона обвинения просила о продлении срока содержания под стражей, однако адвокат подсудимого Эдуард Вербинец настаивал на том, что сроки содержания под стражей не могут превышать сроки досудебного следствия, которые в деле Кухарчука истекли еще 28 октября.

Дмитрия Кухарчука обвиняли в участии в стычках с полицией возле Офиса президента 14 августа. З0 августа суд отправил ветерана под стражу на 60 суток.

Автор: Григорий Бондарь