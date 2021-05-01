Министр здравоохранения Максим Степанов призывает пожилых людей смотреть Пасхальные богослужения онлайн.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
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Глава Минздрава призвал всех граждан проявить сознательность и самостоятельно принять все меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.
«Людям старшего возраста желательно остаться дома - смотреть богослужения онлайн и дождаться, когда сын, дочь или внуки принесут уже освященную пасочку из церкви», - посоветовал министр.
По его словам, чтобы разговеться и отдать дань традициям, не обязательно собираться большими компаниями.
«Посидите за столом с самыми дорогими, а дальние поездки к родным и друзьям отложите на более безопасное время», - призвал он и пожелал вкусной пасхи.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным полиции, в Украине праздничные богослужения по случаю Пасхи, которые будут проводить в почти 14 тысячах храмах, могут посетить более миллиона верующих. Публичную безопасность и порядок граждан обеспечивать более 29 тысяч правоохранителей.
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