Новоалександровка - одна из оккупированных общин Херсонщины. Именно там на берегу Каховского водохранилища стоят руины удивительного дворца Фальц-Фейнов.

За несколько месяцев до войны автор документального цикла "Українські палаци. Золота доба" Аким Галимов успел побывать там и отснять эпизод проекта.

150 лет назад этими землями в Херсонской области владела семья Фальц-Фейнов. Эта семья с немецкими корнями была крупнейшим землевладельцем юга, а занимались они овцеводством. Знаменитая семья основанием заповедника "Аскания нова". В 200 километрах от заповедника один из представителей семьи, Александр Фальц-Фейн, обустроил невероятное поместье с экзотическими растениями, животными и дворцом. Оно сохранилось лучше, чем все имения семьи, разбросанные по Херсонской области.

Дворец построен в виде квадрата с огромной башней с левой стороны, насчитывал 45 комнат. Внутри помещений росло большое количество живых экзотических растений, а некоторые даже плелись по стенам. Настоящей страстью владельца поместья были рыбы. Он построил огромный аквариум на втором этаже, который достигал потолка. Рыб для этого аквариума хозяину доставляли из разных уголков мира по спецзаказу. Местные рассказывают, что когда в село зашла советская власть, красные солдаты просто расстреляли аквариум, и вода стекала на пол вместе с рыбами.

В парке, который расположился вокруг дворца на территории 300 га, владелец обустроил настоящий дендрарий, расположенный на склонах Днепра. По аллеях ходили ламы и павлины, они были прирученными, поэтому люди могли их даже погладить. В парке размещался фонтан, пруды, водопады и искусственные гроты, в которых устраивали световые представления. Дорожки парка ежедневно посыпались чистым песком. А в отдаленном уголке находился теннисный корт и поле для крикета. Окружали имение огромные земельные владения с фруктовыми садами, клумбами и виноградниками.

Александр первым начал использовать в своем хозяйстве паровой плуг, что позволяло ему обрабатывать до 8 тысяч гектаров земли. В деревне для людей он построил больницу, почту, школу и телеграф.

В отличие от других имений в Украине, этот дворец не был приспособлен советской властью к собственным нуждам. Имение очень сильно пострадал во время прихода красных и Второй мировой войны, а теперь находится прямо на линии фронта, рискуя снова попасть под огонь российских оккупантов.

Какая судьба ждала семью Фальц-Фейнов после того, как им пришлось покинуть дворец в Новоалександровке, смотрите в новой серии цикла "Українські палаци. Золота доба".

Напомним, в документальном цикле из 8 серий продюсер исторических лент на 1+1 Аким Галимов вместе с командой историков, архитекторов с 3D реконструкций и специалистов VFX воспроизводят 8 полностью или частично разрушенных украинских дворцов.

Транслируется проект на 1+1 video и официальном YouTube канале 1+1 каждую пятницу в 19:00.

Проект в 2021 году стал победителем конкурса социально значимого контента PITCH RU 3, который был организован медиаконсалтинговой компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепление Общественного Доверия" (UCBI), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и при содействии Министерства культуры и информационной политики Украины.