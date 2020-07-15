В феврале 2014 года готовилась масштабная зачистка Майдана с участием 50 тысяч милиционеров – генерал

По словам генерала, эту спецоперацию разрабатывали экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и другие силовики.

В феврале 2014 года готовилась масштабная зачистка Майдана, в которой должны были участвовать около 50 тысяч сотрудников милиции.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (2005−2010) Николай Маломуж, который в 2014-м году был внештатным советником Виктора Януковича.

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«Мы пытались по разным каналам урезонить Януковича, хотели избежать новых расстрелов на Майдане. Сейчас это остается за кадром. Но в феврале 2014 года действительно готовилась очень мощная зачистка. Готовился спецназ, на Майдан должны были выйти около 50 тысяч представителей милиции. Готовилось внедрение в ряды протестующих агентуры, которая спровоцировала бы стрельбу. И это стало бы поводом для окончательной зачистки Майдана, на котором оставалось 10−12 тысяч человек», — сказал Маломуж.

По его словам, эту спецоперацию разрабатывали экс-глава МВД Виталий Захарченко, бывший глава СБУ Александр Якименко и другие силовики.

«Я был в то время внештатным советником Януковича и потому решил рассказать ему о том, что знаю о планах зачистки. О том, что если их удастся реализовать, то может начаться настоящая война. И тогда ему, Януковичу, даже бежать будет некуда. Виктор Федорович испугался и принял решение бежать из Украины, пока не поздно», — утверждает Маломуж.

При этом он не общался с Януковичем напрямую, а передал информацию через начальника охраны Константина Кобзаря.

Как сообщал УНИАН, ранее следователи завершили расследование дела против двух экс-"беркутовцев" по делу о разгоне студентов на Майдане.

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