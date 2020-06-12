Скандальное строительство ТРЦ: в Киеве начали демонтировать часть сооружения на дороге (фото)

В конце концов город заставил застройщика за собственный счет убрать с дороги "произведение строительного, так называемого, креатива".

В Киеве городские власти заставили собственника демонтировать часть ТРЦ, которую построили прямо на дороге.

Об этом заявил на брифинге киевский городской глава Виталий Кличко, со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге. К тому же, специалистов "Киевавтодора" сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба, и застройщик сначала отказывался убрать конструкцию", - сказал Кличко.

По его словам, в конце концов город заставил застройщика за собственный счет убрать с дороги "произведение строительного, так называемого, креатива".

Читайте такжеКиевлянам показали "героическое решение" проблемы с ТРЦ на проезжей части (фото)

"Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части и также восстановит там всю инфраструктуру, которая была там повреждена", - отметил Кличко.

По словам мэра, проверяющую комиссию направили на место строительства, как только стало известно, что ТРЦ строят прямо на дороге.

"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации "Киевавтодор" обратилось к Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, прокуратуре столицы и полиции относительно реагирования на правонарушения", - сказал Кличко.

Как сообщал ранее УНИАН, Кличко также отметил, что в результате действий застройщика нарушены границы строительства, а в дорожное покрытие дороги встроена ​​монолитная железобетонная опора.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram