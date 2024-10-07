Не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное.

Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения, осуществив масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.

Об этом УНИАН сообщили информированные источники. По словам собеседников агентства, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других.

"По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное. Работники компании жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии", - заявили источники.

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Ответственность взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, которая уже неоднократно мощно била по РФ.

Хакерские атаки на объекты в РФ

В конце сентября киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили хакерскую атаку на два российских банка.

Хакерской атаке подверглись банки "Московский кредитный банк" и "Россельхозбанк". В результате кибератаки не работали мобильные приложения этих банков, и была нарушена работа сайтов финучреждений.

Наши источники в спецслужбах информировали, что техподдержка вражеских банков не смогла определить даже приблизительное время, за которое сможет восстановить работу интернет-сервисов, и добавили, что хакерские атаки по финансовой системе России будут осуществляться до тех пор, пока украинскую землю не покинет последний захватчик.

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