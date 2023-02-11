Один такой головной убор стоит 920 гривень.

Этот украинский сувенир пользуется огромным спросом. А все благодаря бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Несколько недель назад Джонсон был замечен в шапке, которую ему подарили в "Укрзализныце".

Об ажиотаже на "железную" шапку журналисты рассказали в эфире "Сніданку з 1+1". Так, журналисты увидели Джонсона в этой самой шапке. После этого в столице такой головной убор раскупили буквально за считанные дни.

Корреспондент 1+1 пообщался с продавцом такой сувенирной продукции на железнодорожном вокзале Киева и узнал, что шапки, как у экс-премьера Британии, — бестселлер. Один такой сине-белый аксессуар стоит 920 грн.

"Пришел к нам (в "Железную лавку", — УНИАН.) Борис Джонсон, и мы забрали его шапку, а ему дали нашу, обменяли", — рассказал Артем Волошин, администратор магазина. Сейчас шапка, которую обменял бывший премьер Великобритании, находится в магазине, работники думают, что с ней сделать.

Такую шапку от УЗ можно приобрести только каждый вторник и среду, пока этой продукции нет, ее "размели" с полок.

Визиты Джонсона в Украину

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно поддерживает нашу страну и приезжает к ней с визитами.

22 января 2023-го года большой друг Украины Борис Джонсон приехал в Бучу Киевской области. По данным Reuters, он также посетил Бородянку. Экс-премьер Британии прибыл в Украину поездом. Уже в четвертый раз вагоны УЗ доставили политика в Киев. По дороге он заверил, что не сомневался в победе Украины еще до того, как это стало общеевропейским мейнстримом".

Мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина города Киева.

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