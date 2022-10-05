Конечным бенефициаром холдинга BROCARD, в который входят ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", является гражданин Франции Филипп Бенасин.

В "Брокард-Украина" заявили, что компания не контролируется органами государственной власти России и не является собственностью граждан РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В то же время в компании подчеркнули, что конечным бенефициаром холдинга BROCARD, в который входят ООО "Брокард-Украина" и ООО "Эгзагон", является гражданин Франции Филипп Бенасин, что отображено в государственном реестре.

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В пресс-службе компании также напомнили, что процедура продажи корпоративных прав компаний была начата еще в марте 2022 года и завершена в мае. Соглашение было проведено в соответствии с нормами международного законодательства и законов Украины.

В то же время в "Брокард-Украина" подчеркнули, что компания всячески помогает Украине в войне против России.

"Официально заявляем, что владелец компаний, руководство и сотрудники, часть из которых сегодня защищают страну в рядах ВСУ, осуждают агрессию РФ против Украины и всячески материально помогали и будут помогать в противостоянии агрессору в борьбе за независимость и суверенитет Украины. С первых дней войны нами перечислено ВСУ более 50 млн грн", – говорится в заявлении компании.

При этом холдинг BROCARD обязался и в дальнейшем помогать государству и ВСУ в борьбе против агрессора и после украинской победы – в преодолении последствий войны.

"Для указанной цели – готовы платить существенный процент от прибыли", – говорится в заявлении.

В то же время компания обратилась к властям Украины с просьбой посодействовать в возобновлении ее полноценной работы.

"Текущая ситуация показывает, что существование холдинга находится под угрозой, счета и материальные ценности заблокированы, возникла огромная задолженность по аренде и перед поставщиками товаров и услуг. Просим президента и органы государственной власти разобраться и не допустить уничтожения бизнеса, который в течение многих лет работал исключительно в правовом поле, был крупным налогоплательщиком и предоставил рабочие места для почти 2000 граждан Украины. Рассчитываем на государственный подход", – говорится в официальном заявлении "Брокард-Украина".