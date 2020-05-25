СБУ разоблачила схему продажи биодобавок, "защищающих от коронавируса" (фото, видео)

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, колл-центрах и местах проживания фигурантов.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную продажу несертифицированных биодобавок, которые якобы защищают от коронавируса.

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Как сообщается на сайте СБУ, продажи осуществлялись через интернет и разветвленную сеть колл-центров.

Так, продавцы делали акцент именно на свойствах препаратов, которые якобы усиливают защитные возможности организма от коронавируса.

«Фактически коммерсанты наживались на страхах людей, вводя их в заблуждение. Организовала продажу группа компаний, которая специализируется на продаже биологически активных добавок», - говорится в сообщении.

Во время обысков в офисных помещениях, колл-центрах и местах проживания фигурантов правоохранители изъяли документы и инструкции, подтверждающие противоправную деятельность. Также выявлено более 1,1 миллиона долларов США.

Сотрудники СБУ совместно с Главным управлением ГФС в Киеве также установили, что через продажу добавок и другой продукции дельцы уклонялись от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах. Своими действиями они причинили ущерб государственному бюджету на сумму более 80 миллионов гривень. Продолжаются следственные действия.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ задержала агента РФ, который собирал сведения об украинских ракетных комплексах.

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