Сотрудники СБУ устроили обыски в помещениях «Укроборонпрома» и компании «Укрспецэкспорт», входящей в концерн.
Читайте такжеЗеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
Об этом сообщается в Facebook "Укроборонпрома".
Отмечается, что обыски связаны «с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева».
В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Учреждения работают в штатном режиме.
Больше новостей об "Укроборонпроме"
- Рада приняла закон об оборонных закупках
- Секретарь СНБО заявил, что в Украине провален гособоронзаказ
- Названо украинское оружие, которое пользуется большой популярностью за рубежом
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram