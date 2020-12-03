Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов.

Сотрудники СБУ устроили обыски в помещениях «Укроборонпрома» и компании «Укрспецэкспорт», входящей в концерн.

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Об этом сообщается в Facebook "Укроборонпрома".

Отмечается, что обыски связаны «с выполнением внешнеэкономических контрактов и проводятся на основании постановления следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева».

В концерне отметили, что обеспечивают максимальное содействие правоохранителям и предоставляют всю информацию и документы в рамках постановления суда. Учреждения работают в штатном режиме.

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Автор: Дмитрий Захаров