Оператора российского телеканала не пропустили в Украину и запретили въезд на три года.
Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы россиянин 1971 года рождения следовал в Украину на автомобиле и пытался пересечь границу в пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области.
Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.
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"Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - рассказали в ГПСУ.
Во время дополнительной проверки пограничники установили, что в период оккупации полуострова этот человек попадал в Крым с территории РФ авиационным сообщением.
В Крыму он проводил видеосъемки для телеканала RT, который в то время назывался Russia Today.
Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.
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