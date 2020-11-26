По данным пограничников, россиянин незаконно посещал оккупированный Крым и снимал сюжеты.

Оператора российского телеканала не пропустили в Украину и запретили въезд на три года.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы россиянин 1971 года рождения следовал в Украину на автомобиле и пытался пересечь границу в пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области.

Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию.

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"Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - рассказали в ГПСУ.

Во время дополнительной проверки пограничники установили, что в период оккупации полуострова этот человек попадал в Крым с территории РФ авиационным сообщением.

В Крыму он проводил видеосъемки для телеканала RT, который в то время назывался Russia Today.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

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Автор: Антонина Доломанжи