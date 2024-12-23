Вениславский объяснил, почему надо осторожно относиться к слову "реформа", ведь говорить о комплексной реформе до конца войны не стоит.

На реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), о которой сейчас идет речь, может понадобиться несколько месяцев.

Об этом в эфире Radio NV сказал Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. "Этот вопрос нужно будет решать, но не в краткосрочной перспективе - переход на рекрутинговую систему комплектования ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны", - сказал он.

Вениславский рассказал, что в закрытом режиме уже не раз поднимались вопросы о том, что существующая ныне вертикаль подчинения ТЦК и СП "не совсем соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны", кадровое обеспечение которого сегодня полностью осуществляется ТЦК и СП.

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"Речь идет о том, что кроме одного конкретного рода войск - Сухопутных войск ВСУ, у нас есть еще целый ряд других родов и видов войск..., комплектование которых должно обеспечивать командование Сухопутных войск, которому подчиняется командование ТЦК и СП. А кроме этого у нас есть еще Государственная пограничная служба, Национальная гвардия, Главное управление разведки Минобороны. То есть целый ряд других военных формирований, которые также комплектуются через, в том числе, мобилизационные мероприятия", - сказал парламентарий.

Соответственно, добавил он, вопрос о необходимости изменения подчинения ТЦК и СП под более "политически высокий уровень", с одной стороны, а с другой - вывод из-под Сухопутных войск, является уже "перезревшим".

"Нам говорили, что да, военное командование говорило, что "мы этот вопрос рассматриваем и будет этот вопрос решаться". Поэтому я думаю, что абсолютно логично было бы на сегодняшний день как минимум вывести из Сухопутных войск на уровень Министерства обороны. Это сняло бы подавляющее большинство вопросов. Потому что Министерство обороны прямо или косвенно все равно на уровне Кабинета министров Украины коммуницирует с другими центральными органами исполнительной власти, которые в своем составе имеют военные формирования", - сказал Вениславский.

На вопрос, когда все же может начаться реформа, которую обещал Гаврилюк, парламентарий отметил, что он бы вообще "осторожно относился к слову "реформа".

"Потому что переподчинение ТЦК и СП от Сухопутки на уровень Министерства обороны, и формирование соответствующего структурного подразделения уже в составе Министерства обороны - это точно не реформа. Это, скажем так, изменение подчиненности вертикали этой власти, военного командования. Поэтому это точно не должно занять много времени", - отметил он.

Депутат выразил мнение, что на одном из заседаний комитета, которое будет в закрытом режиме, этот вопрос будет обсужден.

"Сейчас я не могу вам определить сроки. Но я точно убежден, что если решение уже было озвучено с трибуны Верховной Рады Украины или, точнее, из зала... Иван Юрьевич - достаточно профессиональный человек. Он просто так, если бы не было уже осуществлено каких-то подготовительных мероприятий, точно не говорил бы, что это уже будет решено. Поэтому я думаю, что это вопрос очень краткосрочной перспективы. Я думаю, что это несколько месяцев... В первом квартале, я думаю, нового года уже есть все шансы нам это увидеть", - сказал Вениславский.

На уточнение, идет ли речь о подчинении ТЦК и СП, военкоматов, Минобороны, а не Сухопутным войскам, он отметил: "Абсолютно правильно. Но говорить о комплексной реформе я бы, еще раз подчеркиваю, до конца войны точно не стал. Это должна быть достаточно взвешенная деятельность".

Вениславский также отметил, что несмотря на всю критику, ТЦК и СП обеспечивают 95% мобилизационных мероприятий.

Кроме того, отвечая на вопрос относительно около 100 тысяч дел о самовольном оставлении части, депутат заверил, что это количество "значительно меньше".

Мобилизация в Украине

20 декабря Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что Минобороны разрабатывает вариант реформирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В первую очередь речь идет о подчинении их Минобороны и создании совершенно новых структур для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных.

На сегодня ТЦК подчиняются Сухопутным войскам ВСУ, которые находятся в подчинении Генерального штаба.

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