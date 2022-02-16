Американские разведывательные летательные аппараты уже вернулись в места, с которых стартовали, выяснили журналисты.

Над рядом областей Украины и над Черным морем в среду, 16 февраля, засекли американские разведывательные летательные аппараты – беспилотник Военно-воздушных сил США Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk и самолет Boeing RC-135V Rivet Joint.

Вылет беспилотника зафиксировали под Мальтой, которая находится в Средиземном море, в первой половине дня он летал над Днепропетровской областью, в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей, а также двигался вдоль Полтавской области до Киева и Житомира, свидетельствуют данные flightradar24.com.

Беспилотник несколько раз двигался таким маршрутом, а затем через Румынию полетел в то место, из которого прибыл в Украину. Возможно, БПЛА вылетел и приземлился на борт корабля.

Разведывательный американский Boeing летал у Крыма и побережья российского Краснодарского края. По данным журналистов, борт вылетел из аэропорта, расположенного в греческом городе Ханья (остров Крит) и вернулся туда около 16 часов.

Напомним, в конце декабря 2021 года стало известно, что над частью востока Украины пролетел американский самолет-разведчик Е-8С joint STARS.

Угроза вторжения России в Украину – справка УНИАН

Россия осенью прошлого года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в ряде западных государств заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

Западные СМИ писали о различных датах возможной полномасштабной агрессии России против Украины – агентство Bloomberg узнало о 15 февраля, а Spiegel, Mirror и The Sun – о 16 числе.

В России 15 февраля заявили, что отводят войска от границы Украины у места постоянной дислокации, но в НАТО эти сведения не подтвердили.

В тот же день президент США Джо Байден сказал, что еще нет подтверждений отвода российских войск. Глава Штатов говорил, что по данным американских аналитиков, войска РФ находятся в угрожающей позиции.

Байден добавил, что Россия имеет более 150 тысяч военных вокруг Украины и в Беларуси и возле украинской границы. Президент подчеркнул, что вторжение остается вполне возможным.

Вас также могут заинтересовать новости: