Большая война продолжается, но уже сейчас крупный бизнес должен думать не только о том, как помочь мобилизованным сотрудникам, но и о том, как создать для них условия комфортного возвращения к привычному месту работы или переобучения в пределах компании. Адаптация ветеранов, масштабные обучающие программы для преодоления структурной безработицы, инклюзивность, создание комфортной среды на рабочем месте и конкурентных условий - обязательный набор для любого работодателя в 2024-м. Издание Обоз подготовило рейтинг украинских компаний, которые взяли на себя самые высокие социальные обязательства. В этот рейтинг вошла и компания Метинвест Ахметова.

В самой компании говорят: с начала войны мобилизовали 9 тыс. сотрудников, а 400 из них уже вернулись на работу. Поэтому группа построила инклюзивную экосистему интеграции ветеранов к полноценной жизни и работе.

Речь идет не только о медицинской и психологической помощи: стратегия также предусматривает подготовку руководителей и коллективов к возвращению ветеранов. Группа провела вебинары на тему "Возвращение героев с войны" для 23 тысяч сотрудников, и запустила обучение руководителей всех уровней. Ветеранам предлагают программы переквалификации и наставничество. Также в планах - создание объединения и комфортного пространства для ветеранов.

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Работников, которые до сих пор остаются на войне, компания обеспечивает всем необходимым: средствами защиты, бронежилетами и шлемами, а также зимней одеждой. Также по запросам подразделения сотрудников получают дроны, тепловизоры, автотехнику и другое оборудование. Раненым работникам оплачивают лечение, а сотрудникам, которые потеряли конечности на войне, помогают с протезированием. За всеми мобилизованными сотрудниками сохраняются рабочие места.

Ранее Метинвест также заявил, что в 2024 году компания будет реализовывать много программ по поддержке и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, которые имеют большой опыт в этой проблематике. Первой инициативой стал уникальный учебный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни - "Герои рядом". К его созданию присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи, а также сами ветераны.