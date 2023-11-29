Сегодня "всеБІЗНЕС" является самым востребованным кредитом среди клиентов ФЛП.

Сумма выданных кредитов Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ) в рамках онлайн-займа "всеБІЗНЕС" превысила отметку в 450 млн грн.

"всеБІЗНЕС" - относительно новый кредит в банке, созданный специально для ФЛП, оформив который владелец бизнеса может получить до 750 тыс. грн. на развитие своего дела.

ПУМБ позаботился о том, чтобы кредит учитывал основной запрос предпринимателей на удобство и мобильность, поэтому подать заявку и получить средства можно полностью дистанционно, не тратя время на посещение отделений.

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Сегодня не каждый микро-бизнес способен преодолевать вызовы, возникающие в повседневной бизнес-деятельности, за счет собственных оборотных средств. Кредитные деньги помогают легко и своевременно не только рассчитываться с поставщиками, расширять ассортимент товаров или покупать оборудование, но и открывать новые направления.

Другим преимуществом онлайн-кредита является то, что рассчитывать на дополнительное финансирование в ПУМБ могут не только предприниматели со стажем, но и даже те, которые недавно начали свой бизнес.

Напомним, кредитование микро-сегмента банк начал прошлой осенью. Сегодня "всеБІЗНЕС" является самым востребованным кредитом среди клиентов ФЛП: им воспользовались почти три тысячи украинских предпринимателей.