Сбор запустили 10 октября, когда Россия осуществила первую массированную атаку на энергосистему Украины.

Волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко показали, каких "подарков" для оккупантов закупили за средства со "сбора на месть", объявленного в октябре 2022 года.

Видео оба активисты записали на фоне партии дронов, что, по словам Притулы, будут "сюрпризы" российским военным на расстоянии 30 километров.

"Эти дроны будут летать до 30 км и уничтожать российскую технику, и что очень важно - средства ПВО", - поделился Притула.

Однако волонтеры также заявили, что за средства неравнодушных украинцев приобретены дальнобойные БПЛА для ВСУ дальностью действия на 800 километров.

"А еще у нас будут те (БПЛА - ред.), которые будут лететь на 200 км и самое вкусное - на 800 км. Россияне, в эту игру можно играть вдвоем. Спокойной ночи, Москва", - саркастически добавили активисты.

"Сбор на месть" - что известно

Сергей Притула и Сергей Стерненко в паре заявили о начале сборов на "месть" для оккупантов 10 октября - когда Россия осуществила первую массированную атаку на энергосистему Украины.

В результате волонтерам удалось собрать 380 миллионов гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: