Как отметил, комментируя новый закон, глава правления Ассоциации фармацевтов Украины Евгений Смычок, Верховная Рада Украины сделала еще один позитивный шаг в контексте адаптации украинского законодательства к правовому полю Европейского Союза, поскольку акт о дистанционной торговле и почтовой доставке медпрепаратов соответствует Директиве 2001/83/ЕС и Совета ЕС от 06.11.2001 г. «О своде законов Содружества о лекарственных средствах для человека».
Смычок констатирует, что закон, в первую очередь, защищает население от фальсификата и некачественных медпрепаратов, так как осуществлять онлайн-торговлю получат право исключительно лицензированные операторы, которые будут включены в электронный реестр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
«Закон определяет, что субъекты хозяйствования, которые имеют лицензии на осуществление деятельности по розничной торговле лекарственными средствами и субъекты, которые на договорных условиях привлекаются к доставке лекарств конечному потребителю, несут административную и уголовную ответственность за нарушения установленных требований доставки медпрепаратов», - говорит Евгений Смычок.
Положительно закон восприняли и операторы почтовой связи Украины. По словам директора по продажам крупнейшей в Украине частной почтовой компании «Новая почта» Олеси Копчук, принятие закона - это огромный шаг к обеспечению максимальной доступности лекарств и качественного медицинского сервиса.
«Теперь любой житель Украины, независимо от того, где он находится, в большом мегаполисе или маленькой деревне, имеет возможность получить необходимые ему лекарственные препараты. Это важно и необходимо не только в период пандемии. Большое количество людей проходят систематически лечение, и есть постоянная потребность в определенных препаратах. Люди, которые находятся на стационарном лечении, и не могут просто выйти и купить в аптеке все необходимое. Это и люди с ограниченными физическими возможностями, наши бабушки и дедушки, молодые мамы. И конечно, работающее население, для которого возможность заказать лекарства онлайн и получить в почтомате возле дома, это огромная экономия времени», - сказала представитель «Новой почты».
Теперь, благодаря тому, что все получили четкие правила работы: правила лицензирования, требования к продаже онлайн, хранению и доставке медпрепаратов - потребитель, заказывая тот или иной препарат в онлайн-аптеке, сможет получить не только удобный и быстрый сервис, но и уверенность в качестве и безопасности продукции, которую покупает, соблюдении всех норм в отношении того или иного препарата.
Копчук отметила, что «Новая почта» выполняет все необходимые требования, утвержденные государством к доставке медицинских препаратов. Еще в мае компанией были закуплены специальные термобоксы, которые гарантируют соблюдение температурного режима. На данный момент, в условиях ежедневно растущего числа людей, заболевших коронавирусом, «Новая почта» активно развивает сеть почтоматов, которые находятся в вашем подъезде или рядом с ближайшим магазином - это быстрый, удобный и полностью бесконтактный способ получения.
В целом за 8 месяцев 2020 года компания открыла 1042 новых отделений и теперь на территории страны их количество возросло до 6856.
Напомним, что в первом чтении Верховная Рада Украины утвердила законопроект 14 июля 2020 года. За это время инициаторы провели публичное обсуждение документа с представителями фармацевтической отрасли, онлайн-торговли, почтовых операторов и курьерских служб, медицинских работников и волонтерских организаций.
В марте 2020 года, режим дистанционной торговли и почтовой доставки медицинских препаратов был введен постановлением Кабинета министров Украины в качестве эксперимента на период действия в Украине карантина в условиях пандемии COVID-19.
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