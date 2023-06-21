Суд отказал ему в такой просьбе.

Уроженец Каменец-Подольского района Хмельницкой области, который был приговорен к пожизненному лишению свободы, попросил суд пересмотреть приговор и отпустить его на войну с РФ. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как отметили в суде, в 1998 году этого мужчину признали виновным в умышленном убийстве, бандитизме и незаконной торговле и приговорили к смертной казни. В 2000 году расстрел заменили на пожизненное заключение.

Спустя почти 25 лет за решеткой осужденный попросил пересмотреть приговор в связи с нововыявленными обстоятельствам, а именно наличием ранее неисследованных документов, которые могут указывать на его алиби. Кроме этого, он заявил о нарушении права на защиту, поскольку не участвовал сам или его адвокат в рассмотрении дела в Верховном суде Украины. Поэтому просил Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области постановить в отношении него оправдательный приговор или вернуть уголовное дело на дополнительное расследование.

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Во время рассмотрения этого заявления в суде в Украине ввели военное положение и осужденный попросил остановить исполнение приговора и избрать ему меру пресечения, которая позволит выполнить гражданский долг по защите государства. О готовности взять его на поруки тогда же заявила и одна из общественных организаций.

Прокурор в суде был против удовлетворения заявления о пересмотре приговора в связи с нововыявленными обстоятельствами, поскольку считает, что их нет, а ходатайство об изменении меры пресечения и приостановлении исполнения приговора назвал незаконным и необоснованным.

Судейская коллегия также указала, что право осужденного на защиту при рассмотрении дела в кассационном порядке не было нарушено, а отмену ему меры пресечения в виде содержания под стражей для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации суд рассматривает исключительно по ходатайству прокурора.

"Однако заявитель - осужденный, а не обвиняемый, и к нему не применяются положения УПК, регламентирующие процедуру избрания, изменения или отмены меры пресечения", – пояснили в суде.

Отмечается, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном суде.

Мобилизация осужденных в России: что известно

В октябре 2022 года в России разрешили мобилизовать осужденных граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

После этого частная военная компания "Вагнер" начала набирать в свой состав заключенных из российских тюрем, которых впоследствии отправили воевать на Донбасс, в частности в самую горячую точку – Бахмут. Огромное количество мобилизованных заключенных были убиты во время боев за город.

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