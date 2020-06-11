В течение 2018-2020 годов он загрузил в сеть Интернет почти 400 фото- и видеофайлов порнографического содержания.

Жителя Днепра подозревают в распространении детской порнографии, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, установили адрес расположения компьютера, с которого заливалась запрещенная видеопродукция.

10 июня правоохранители провели по месту жительства мужчины санкционированный обыск и изъяли ноутбук, системный блок, флэш-накопители и мобильный телефон.

Следственные мероприятия прошли в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Сейчас все вещественные доказательства направлены для проведения компьютерно-технической экспертизы.

По данным правоохранителей, в течение 2018-2020 годов 30-летний житель Днепра загрузил в сеть Интернет почти 400 фото- и видеофайлов с признаками детской порнографии.

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