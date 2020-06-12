70 девушек и 2,5 миллиона в месяц: в Николаеве разоблачили сеть онлайн-порностудий (фото, видео)

Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек.

В Николаеве правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий с месячным доходом в более чем 2,5 млн грн.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек посменно в трех порностудиях, и получали за такое общение с иностранцами прибыль», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в ходе проведения ряда санкционированных обысков по месту нахождения головного офиса, расположения веб-студий, проживания администраторов в Николаеве и по месту жительства системных администраторов на территории г. Харьков, изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карточки, черновые записи, документацию, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

«Во время документирования противоправного бизнеса следователи и оперативники установили, что в Николаеве находился офис, в котором осуществлялся прием кандидатов на работу. Четверо администраторов в возрасте от 21 до 28 лет проводили отбор девушек, контролировали работу студии, предоставляли указания подчиненным. Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделями», - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что сначала девушкам предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее более высокооплачиваемую деятельность - веб-моделью или переводчиком. «Получив согласие на работу веб-моделью, девушку приглашали явиться по адресам расположения онлайн-порностудий, где в дальнейшем ее учили общению с иностранцами и демонстрации сцен откровенного, в том числе порнографического характера», - говорится в сообщении.

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«Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличия постоянных клиентов. А состояние сети порно-студий за месяц, по предварительным подсчетам, составляло более 2,5 млн грн», - сообщили в полиции.

Следственным управлением ГУНП проводится досудебное расследование по уголовному производству, начатому по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. Санкции указанных статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

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