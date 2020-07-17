Полиция провела обыски у винницкой застройщицы Галицкой в рамках скандального дела о мошенничестве

В рамках открытых уголовных производств по статьям 190 и 191 Уголовного кодекса Украины винницкой полицией под процессуальным надзором прокуратуры Винницкой области 16 июля проведены одновременно 22 обыска. Следственные действия происходили по разным адресам в нескольких регионах Украины, но все они связаны с бывшей кандидатом в нардепы и предпринимательницей Викторией Галицкой.

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По информации Винница.инфо, обыски проходили из-за скандальных недостроев ЖК «Европейский» и «Клубный дом». Вкладчики, а именно 620 семей, наличными отдали деньги за жилье Виктории Галицкой и ее менеджерам. Строительство было начато, а потом заморозилось. Не получив обещанного жилья, люди потеряли деньги.

Обманутые вкладчики обратились в полицию еще в начале года, производства были открыты, однако движения заявители не почувствовали. Со сменой руководства ГУНП в Винницкой области расследование активизировалось.

Обыски были проведены непосредственно у В.Галицкой, которая в 2019 году баллотировалась по мажоритарному округу в Виннице в Верховную Раду, но не получила поддержки избирателей, а также у ее родственников, в частности родителей и сестры, на которых оформлено имущество, законность которого вызывает сомнение. Речь идет о недавно приобретенной недвижимости (квартиры, офисные помещения) и автомобилях. Также следственные действия происходили в офисах компании Галицкой и у менеджеров, непосредственно принимавших у людей наличные деньги за квартиры в домах, которые должны были бы быть построены.

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