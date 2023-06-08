Он эмоционально отметил, что это подло так относиться к спасателям, которые рискуют жизнью.

Руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о первых "негативных звоночках". Он отметил, что некоторые люди отказываются эвакуироваться и воспринимают спасателей как службу доставки продуктов.

"Люди, которые отказались от эвакуации и остались в затопленных районах и чувствуют себя комфортно настолько, что начали воспринимать серьезную спасательную операцию с большим риском для жизни всех вовлеченных лиц как типичную службу доставки продуктов", - сообщил чиновник в Telegram-канале.

При этом подчеркнул, что так нельзя поступать, потому что это "очень подло", поскольку спасатели не обязаны подвозить еду.

"Хотите есть, то садитесь в лодки и выезжайте в безопасное место, где вы получите социальные выплаты, будете в тепле, со светом и накормлены", – подчеркнул Прокудин.

Он поблагодарил всех волонтеров и спасателей за помощь.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Хлынул большой поток воды и затопил десятки населенных пунктов Херсонской областей, есть подтопления и в Николаевской области. Организовано на деоккупированной части Херсонщины спасательную операцию

Российские оккупанты не только взорвали дамбу, но и обстреливают места, где собираются спасенные от затопления люди .

В МВД сообщили, что из-за обстрела Херсонщины, где происходят эвакуационные мероприятия, получили ранения девять человек - шесть гражданских, один полицейский и два сотрудника ГСЧС. Погибших нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: