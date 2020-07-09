Самоубийство по книге: стали известны подробности гибели пропавшего в Одесской области 17-летнего парня

От товарищей узнали, что парень писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету в начале главный герой падает в какую-то трубу и оказывается в ином измерении.

17-летний Иван Делюков из Килии Одесской области, который покончил с собой, бросившись в трубу запущенной школьной котельной, воспроизвел сюжет своей книги, которую он писал и мечтал издать.

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Как сообщает "Обозреватель", Ивана Делюкова несколько дней искала полиция и волонтеры. Идею обыскать все заброшенные места поблизости подсказала волонтер Юлия из "Поисковой платформы 911". К тому же вспомнили, что в первый раз после побега из дома Ивана нашли именно в этом районе. Когда-то семья жила там, поэтому у него остались друзья.

В первый раз парень сбежал 19 июня. Тогда водитель грузовой машины рассказал, что подвозил Ваню к какому-то селу. И в беседе парень признался, что хочет путешествовать, ему понравилось познавать мир. Тогда подростка нашли и вернули домой.

Поэтому при повторном побеге среди ночи родители не стали бить тревогу и обращаться в полицию. Они подумали, что Ваня вновь отправился в путешествие и скоро вернется. Однако прошла неделя, сын не выходил на связь. Тогда уже написали заявление в полицию. Искать парня начали правоохранители и волонтеры.

От товарищей узнали, что парень писал книгу в стиле фэнтези. По сюжету в начале главный герой падает в какую-то трубу и оказывается в ином измерении. В конце произведения он просыпается и понимает, что все это был сон.

"Друзья рассказывали, что Иван мечтал издать свое произведение. Но ребята его уверяли, что книгу могут не напечатать, потому что речь идет о суициде, а пропаганда этого у нас запрещена. Они посоветовали переделать начало. Мы так и не знаем, переписал ли он", – уточняет женщина.

Поначалу в смерти мальчика подозревали связь с компьютерной игрой Forge of Empires. Однако волонтер говорит, что это развлечение не опасное, ею увлекаются дети более раннего возраста.

Родители тоже связывали первый побег мальчика с увлечением играми, поэтому отец забрал у него телефон. Второй раз он ушел из дома уже без телефона и вещей.

До последнего друзья и волонтеры надеялись, что парень найдется. Сами дети уверяли, что Ваня не способен покончить с собой. Да, замечали у него подростковые комплексы, он был достаточно замкнутым. Но все думали, что 5 июля, в свой день рождения, Ваня сделает сюрприз и придет домой.

"Думаю, что к ребенку такие мысли не приходят за один день. Скорее всего, он к этому шел. Это проблема нашей системы, потому что толком не работают психологи. Его характеризуют как мальчика замкнутого, он весь в себе. Видимо, были подростковые комплексы. К сожалению, мы все работаем с утра до вечера, чтобы прокормить детей. И, видимо, родители не заметили, что он закрывался", – считает волонтер Юлия.

В полиции Одесской области говорят, что по факту смерти Ивана Делюкова открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, тело сына нашел отец через две недели поисков. Ваня лежал на дне 20-метровой трубы котельной возле заброшенной школы. Сначала он увидел валявшийся неподалеку тапочек, точно в такой обуви парень исчез в ночь на 22 июня. Потом мужчина открыл окно для прочистки трубы, в темноте ничего не было видно и только луч фонаря подсветил тело подростка.

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