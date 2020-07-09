Партнер бизнесвумен Русалиной Петренко признался в причастности к заказным делам

Николай Петренко, с которым долгие годы вела бизнес меценатка Людмила Русалина, признался в своей причастности к заказным уголовных делам против женщины.

Об этом 9 июля во время круглого стола на тему «Бизнес под прицелом: почему украинскому бизнесу все чаще грозит опасность?», который состоялся в пресс-центре «Стоп коррупции», заявила сама Русалина.

«Месяц назад после моей пресс-конференции мой партнер Николай Петренко в присутствии моего адвоката Елены Фроловой поздно вечером сообщил, что за заказными делами стоит он. Что у него есть ручной карманный следователь, который полностью выполняет его распоряжения. В присутствии моего адвоката с требованием подписать он передал документы, которыми меня полностью устраняют из моего бизнеса. И сказал: если я их подпишу, то его следователь закроет уголовные дела и все будет хорошо», – рассказала она.

Русалина добавила, что травля угрозами и заказными уголовными делами с целью завладения ее бизнесом продолжается уже четвертый год.

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