В частности, обязательным условием для прохождения военной службы в армейских корпусах оккупантов является наличие у местных жителей российского гражданства.

Оккупанты продолжают работу по принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Министерства обороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил, размещенной на сайте МОУ.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации продолжают работу по принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - отмечается в сообщении.

Так, обязательным условием прохождения военной службы личным составом соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов оккупантов предусмотрено наличие у них российского гражданства.

"С начала сентября этого года командиры соединений и частей оккупантов обязаны еженедельно докладывать по команде уточненные данные о наличии паспортов РФ у наемников из числа местных жителей и членов их семей и информацию о предоставлении документов на получение российского гражданства", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в соединениях и частях российских оккупационных войск введены дополнительные условия набора на военную службу по контракту. В частности, при оформлении контракта кандидаты обязательно должны иметь военный билет так называемых "ДНР/ЛНР" и паспорт гражданина Российской Федерации.

Принудительная паспортизация жителей ОРДЛО: что было ранее

24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

1 мая 2019 года Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

В феврале 2020 года стало известно, что Россия выдала более 200 тысяч паспортов украинцам на оккупированной части Донбасса.

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Автор: Таня Поляковская