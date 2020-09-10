Объединённая еврейская община Украины выступила с осуждением инцидента, который произошёл у могилы Раби Нахмана в Умани.

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Об этом сообщает JewishNews.

УНИАН приводит текст заявления ОЕОУ:

"Еврейская мудрость говорит, что необходимо соблюдать законы той страны, в которой находится еврей. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда паломничество существенно ограничено, те, кто смог попасть в Умань тем более должны вести себя адекватно".

Кроме этого, ОЕОУ обратилась к Фонду имени Раби Нахмана, который официально представляет интересы брацлавских хасидов в Украине:

"ОЕОУ осуждает такое поведение и публично обращается к Фонду имени раби Нахмана, который официально представляет интересы брацлавских хасидов в Украине, с просьбой предоставить информацию о том, какие были предприняты меры по отношению к паломникам-хасидам, которые были участниками инцидента".

Объединённая еврейская община Украины также призвала наказать молодых паломников, чтобы ситуация послужила для них уроком:

"Просим сделать всё возможное, чтобы они понесли наказание и не были допущены к комплексу рабби Нахмана, чтобы показать остальным недопустимость подобного поведения и всю серьёзность последствий такового".

Напомним, что молодые брацлавские хасиды устроили беспорядок и пытались сломать ограждения, установленные в целях соблюдения противоэпидемических мер.

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Автор: УНИАН