На детской площадке в местном парке заметили соответствующее объявление.

В Мукачево Закарпатской области родителей публично предостерегли от мигрантов, которые якобы делают непристойные предложения маленьким девочкам.

Одна из жительниц города заметила соответствующее объявление на детской площадке в местном парке "Молодежный" рядом возле пункта временного размещения беженцев. Женщина поделилась фото с видео в Facebook- сообществе "Нам не безразлично! (Родители Мукачева)".

"Внимание! Эти ***ные беженцы пакистанцы и индусы, которые часто приходят в этот парк и которых в последнее время стало что-то многовато в городе, пристают к маленьким девочкам. Дочке (шестой класс) и ее подружке делали непристойные предложения. Будьте осторожны. Распространяйте информацию, чтобы родители смогли уберечь своих детей. То дерьмо чернож*пое очень опасно, одному челюсть уже сломали, на очереди все остальные", – говорится в объявлении.

В своем сообщении жительница Мукачево призвала автора объявления обращаться в правоохранительные органы:

"Очень хотелось бы донести, что нужно не на площадке писать в таком случае, а заявление в полицию. Во всех нациях есть как адекватные нормальные люди, так и не очень. Мы, украинцы так же не все адекватны. Согласитесь".

Ранее сообщалось, как на Закарпатье отчим до смерти забил падчерицу.

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Автор: Катерина Шварц