Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова призналась, что мужчины часто в соцсетях предлагают ей деньги за интим.
Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".
По словам Милы, страницу в Instagram она ведет сама, и порой просто не успевает всем отвечать на сообщения.
"Очень много мужчин пишут. И я просто физически не могу сидеть и со всеми общаться…", – отметила она.
А отвечая на вопрос, предлагают ли они ей секс, Кузнецова сказала:
Читайте также"Мое тело – мое дело": Украинка с самой большой грудью рассказала о снимках в белье и отношении к пластике"Ну, естественно, каждой красивой девушке предлагают секс".
При этом на уточняющий вопрос журналистки модель добавила, что самая большая сумма, которую ей предлагали за интимную встречу – 20 тысяч долларов.
Мила Кузнецова: что известно о модели
Украинская плюс-сайз модель из Киева.
Получила известность как обладательница натуральной груди 13 размера.
В 2020 году Кузнецова стала рекордсменкой в категории "Самая большая натуральная грудь Украины".
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