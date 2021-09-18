Мила Кузнецов назвала самую большую сумму, которую ей предлагали за секс.

Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова призналась, что мужчины часто в соцсетях предлагают ей деньги за интим.

Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

По словам Милы, страницу в Instagram она ведет сама, и порой просто не успевает всем отвечать на сообщения.

"Очень много мужчин пишут. И я просто физически не могу сидеть и со всеми общаться…", – отметила она.

А отвечая на вопрос, предлагают ли они ей секс, Кузнецова сказала:

Читайте также"Мое тело – мое дело": Украинка с самой большой грудью рассказала о снимках в белье и отношении к пластике"Ну, естественно, каждой красивой девушке предлагают секс".

При этом на уточняющий вопрос журналистки модель добавила, что самая большая сумма, которую ей предлагали за интимную встречу – 20 тысяч долларов.

Мила Кузнецова: что известно о модели

Украинская плюс-сайз модель из Киева.

Получила известность как обладательница натуральной груди 13 размера.

В 2020 году Кузнецова стала рекордсменкой в категории "Самая большая натуральная грудь Украины".

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Автор: Катерина Шварц