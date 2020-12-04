Победителем стала система обучения для муниципалитетов - Программа МРА (Master of Public Administration).

Проект Группы Метинвест по созданию системы обучения для муниципалитетов занял первое место в конкурсе Глобального договора ООН «Партнерство ради устойчивого развития-2020» в категории «Экономическое развитие».

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Метинвест в рамках корпоративной социальной ответственности разработал систему обучения для муниципалитетов - Программу МРА (Master of Public Administration).

"Этот проект – часть корпоративной социальной ответственности Группы. Цель программы – помочь разным городам Украины подготовить новое поколение управленцев, которые смогут эффективно управлять бюджетом, привлекать инвестиции, реализовывать проекты для развития местных сообществ и повышения качества жизни горожан", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Метинвесте, система "выросла" из нескольких краткосрочных проектов обучения городских управленцев. В частности, Школу лидеров территориального развития прошли 73 руководителя высшего и среднего звена Мариупольского городского совета и коммунальных предприятий города. После обучения участники защитили 19 проектов перед мэром города, и три из них уже реализованы.

Сообщается, что программа МРА стартовала в сентябре 2019 года, и набор студентов проводится каждый год.

"Сегодня обучение проходят 58 руководителей муниципалитетов из Мариуполя, Запорожья, Кривого Рога, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком государственном университете управления, а второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины. После обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа рассчитана на два года, а обучение проводят лучшие специалисты-практики в области маркетинга, коммуникаций, экономического развития, управления проектами, критического мышления и городского развития. После обучения и стажировки в Украине и за рубежом студенты разрабатывают проекты по улучшению качества услуг и повышению качества жизни местных жителей и презентуют их мэрам городов. Благодаря поддержке USAID студенты смогут пройти курс по «зеленой» экономике и устойчивому развитию в Нидерландах.

"Студентам еще предстоит защита проектов, которая запланирована на июнь 2021 года. Однако, уже после первого года обучения 20% руководителей получили повышение. Проекты касаются разных сфер городского развития: «зеленой» экономики, образования для студентов, медицинской помощи онкобольным, реновации промзон, упрощения доступа к админуслугам. Реализации этих проектов ждут их заказчики, а это 2 млн жителей из пяти городов Украины", - сообщили в Метинвесте.

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Автор: УНИАН