Животное спас случайный прохожий.

В Умани Черкасской области трое подростков поймали щенка, обмотали ему шею скакалкой и повесили, а сами стояли и смотрели, как он задыхается, заходясь хохотом.

Об этом ТСН рассказала жительница Умани Ирина Саблина.

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"Мой муж возвращался от врача и услышал, как не своим голосом визжит собака. Это происходило в районе автовокзала за супермаркетом. Он побежал на звук и увидел, как трое подростков 17-16 лет вешают на скакалке щенка, а сами смеются. Мужчина перескочил через забор, надавал им пинков и отвязал повешенную собаку. От пережитого щенок сходил под себя", - рассказала женщина.

Как сообщается, спасенного щенка мужчина принес домой. Его помыли, накормили и успокоили.

"Щенок-девочка. Ей около двух месяцев. Она умна и послушна. Если бы у нас было свое жилье, проблем бы не было, а так, к сожалению, мы не можем ее оставить, потому что живем в съемной квартире, а владельцы против животных. Поэтому ищем для щенка "хорошие руки", - рассказала Ирина Саблина.

Женщина отмечает, что в полицию ее муж по поводу жестокого обращения с животным не обращался.

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Автор: УНИАН