Уже несколько месяцев Украина живет в условиях противоэпидемических ограничений, в настоящее время – карантина выходного дня.

Количество новых случаев болезни COVID-19 за сутки выросло более чем на 12 тысяч. В НАН дали неутешительный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом на текущей неделе.

Коронавирус в Украине: актуальные данные

За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 12287 человек.

Всего с начала пандемии официально подтверждены 647976 случаев коронавирусной инфекции, из которых 11263 были летальными, 299358 человек - вылечились.

Прогнозы по развитию ситуации с COVID-19

В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.

По словам врача Сергея Дуброва, если COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей будет больше, чем от всех других болезней вместе взятых.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксированы четыре вражеских обстрела.

Главные новости Украины: что важно знать 24 ноября 2020

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Автор: Алина Вишневская