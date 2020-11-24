Количество новых случаев болезни COVID-19 за сутки выросло более чем на 12 тысяч. В НАН дали неутешительный прогноз по развитию ситуации с коронавирусом на текущей неделе.
Коронавирус в Украине: актуальные данные
За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 12287 человек.
Всего с начала пандемии официально подтверждены 647976 случаев коронавирусной инфекции, из которых 11263 были летальными, 299358 человек - вылечились.
Прогнозы по развитию ситуации с COVID-19
В Национальной академии наук спрогнозировали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине на текущей неделе.
По словам врача Сергея Дуброва, если COVID-19 заболеют 70% украинцев, то смертей будет больше, чем от всех других болезней вместе взятых.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе за сутки зафиксированы четыре вражеских обстрела.
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