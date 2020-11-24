Президент отметил, что в Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Верховную Раду Украины в ближайшее время будет подан законопроект, предусматривающий выплату единовременной материальной помощи бизнесу и работникам, чья сфера деятельности подпадает под запрет усиления карантина.

Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

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Президент отметил, что в Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

«В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, предусматривающие следующее: единовременная материальная помощь тем, чья сфера деятельности подпадает под запрет усиления карантина. И если вы ФЛП, и вынуждены закрыть, например, свое кафе, или если вы наемный работник, и вас увольняют из-за того, что кафе, к сожалению, закрывается, то вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. гривен», - заявил он.

Поддержка бизнеса

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца рабочей недели подготовить драфт законопроекта по облегчению ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ожидаем комплексную, действительно очень важную программу мероприятий, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или полностью были вынуждены прекратить свою деятельность и другие важные, возможные инструменты", - подчеркнул глава государства.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» в выходные бизнеса.

В тот же день, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

23 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что план по коронавирусной поддержке бизнеса почти готов.

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Автор: Константин Гончаров