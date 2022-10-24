Она призналась, что не хочет возвращаться в родной город, ведь Россия его полностью разрушила.

Врач-пограничник Элина Мединина - мариупольчанка, она прожила в этом городе всю свою жизнь и хотела защитить его от врагов.

Как говорится в сюжете ТСН, в Мариуполе погибли ее кошки, она и сама едва пережила обстрелы "Азовстали" и попала в плен.

По возвращении из плена она уже строит планы на то, какой будет ее новая свободная жизнь.

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Девушка рассказала, что на Новый год загадала желание начать жизнь с чистого листа. Но она и подумать не могла, что так и произойдет. И этот путь оказался очень сложным, ведь ей довелось увидеть, во что оккупанты превратили ее родной город и покинуть его. После возвращения из плена она живет в Киеве.

"Если честно, не хочу возвращаться в Мариуполь... Очень больно и очень страшно. Там как раз был "прилет" в квартиру, возвращаться уже некуда, дома нет. У меня там были две кошки и кот... Потеряла все", - говорит Элина.

Она рассказала, что на "Азовстали" была медиком, размещала раненых в бункере. Признается, медицинских препаратов было очень мало, поэтому приходилось применять старые методы лечения.

Медынина рассказала, что очень сложно было в плену. Там очень хотелось поговорить с мамой. А россияне постоянно повторяли, что взятые в плен украинцы ненужны своему государству.

Вспомнила она и день, когда их везли во время обмена: "Когда мы услышали украинский язык, я не знаю, как это описать... Не верили".

Оккупация Мариуполя

С начала марта Мариуполь находился в блокаде оккупационных войск РФ. Захватчики сбрасывали бомбы на Мариупольский роддом, драматический театр и другие здания, в которых прятались мирные люди.

По данным премьер-министра Дениса Шмигаля, в результате российской агрессии было уничтожено более 95% всех сооружений города.

В середине мая защитники "Азовстали" вышли с территории завода. Они держали оборону более 80 дней. После этого Мариуполь оказался в полной оккупации. Недавно часть защитников города вернули из российского плена.

Ранее мэр города Вадим Бойченко сообщил, что в Мариуполе остается более ста тысяч жителей. В большей части города нет воды и света, отопительный сезон не смогут начать.

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